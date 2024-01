Nachruf Rommerskirchens zweitälteste Bürgerin stirbt mit knapp 101 Jahren

Geboren wurde Gertrud Kremer-Schillings als neuntes von elf Kindern auf dem Sanderhof in Baumberg, heute ein Stadtteil von Monheim auf der anderen Rheinseite. Nach der Hochzeit mit ihrem Mann Karl 1951 wurde der Steinbrückerhof, historisch betrachtet „die“ Keimzelle für die Entstehung Eckums, zu ihrer neuen Heimat. Drei Kinder gingen aus dieser Ehe hervor, und vor allem in den letzten Jahren ihres Lebens hatte die Verstorbene viel Freude an den Urenkeln, die mit dem Enkel und seiner Frau und ihrem Sohn und dessen Frau weiterhin gemeinsam auf dem Hof lebten.