Polizei in Rommerskirchen : Zweirad-Fahrer stürzt bei Flucht vor der Polizei

Grevenbroich Vor der Polizei flüchtete ein 34 Jahre alter Rommerskirchener, als er kontrolliert werden sollte. Im Zuge einer Fahndung konnte der Mann aber ausfindig gemacht werden. Laut Polzeiangaben war er ohne Schutzhelm unterwegs.

Den Fahrer eines Zweirades, einen 34-jährigen Rommerskirchener, wollten Polizisten im Bereich von Evinghoven am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.40 Uhr, kontrollieren. Der Mann jedoch flüchtete, wie die Polizei berichtet, ohne Schutzhelm vor den Ordnungshütern in Richtung der Ortslage Anstel. Auf Anhaltezeichen habe er nicht regiert. Im Bereich Wasserburgstraße/Mühlenweg stürzte der flüchtige Zweiradfahrer, laut Polizei war er zu schnell. Der 34-Jährige gab nicht auf, setzte seine Flucht zu Fuß fort, die Polizei konnte ihn aber im Laufe der Fahndung ausfindig machen. Am motorisierten Zweirad war kein Kennzeichen angebracht. Zudem besteht der Verdacht, dass der Rommerskirchener unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Rommerskirchener kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, dort wurde eine Blutprobe entnommen. Den 34-Jährigen erwartet nach Auskunft der Polizei ein Strafverfahren.