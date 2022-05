Polizei in Rommerskirchen im Großeinsatz : Zwei Verletzte nach Schüssen in Butzheim – Tatverdächtiger in Neuss gefasst

Zwei Verletzte nach Schüssen in Butzheim – Tatverdächtiger in Neuss gefasst

Butzheim Schüsse auf offener Straße, zwei Verletzte, die Polizei im Großeinsatz – in Butzheim, einem Ortsteil von Rommerskirchen, herrscht am Donnerstagsabend Ausnahmezustand. Der mutmaßliche Täter ist gefasst.

Auch gut dreieinhalb Stunden nach der Tat ist im eigentlich beschaulichen Ort Butzheim noch Großalarm: Polizisten mit Maschinenpistolen sichern den Tatort in unmittelbarer Nähe der Feuerwache. Die Straße „Am Schützengrund“, wo eine Frau und ein Mann durch Schüsse verletzt wurden, ist von großen Scheinwerfern taghell ausgeleuchtet. Lastwagen stehen versetzt auf der Straße, um ein Durchkommen unmöglich zu machen. Der Verkehr in der Ortsdurchfahrt ist praktisch zum Erliegen gekommen. Die Polizei ist mit Spezialkräften am Tatort. Die Spurensicherung ist noch nicht abgeschlossen.

Am Donnerstag um kurz nach 19 Uhr hat ein Notruf die Polizei alarmiert. Ein Anrufer gab an, dass auf der Straße „Zum Schützengrund" Schüsse gefallen seien. Sofort rückten Einsatzkräfte der Polizei zum genannten Tatort aus.

Unmittelbar lief eine groß angelegte Fahndung nach dem 57-jährigen, namentlich bekannten Tatverdächtigen an, die teils mit Straßensperren einher ging und an der sich auch ein Hubschrauber beteiligte. Um 22:18 Uhr dann die Meldung über einen schnellen Fahndungserfolg: Zivilkräften der Polizei war es gelungen, den Flüchtigen in Neuss an der Bergheimer Straße zu stellen. Der Festgenommene befindet sich aktuell im Gewahrsam der Polizei.