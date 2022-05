Polizei in Rommerskirchen im Großeinsatz : Zwei Verletzte nach Schüssen in Butzheim – Tatverdächtiger in Neuss gefasst

Foto: Christian Kandzorra 9 Bilder Zwei Verletzte nach Schüssen in Butzheim

Update Butzheim Schüsse auf offener Straße, zwei Verletzte, die Polizei im Großeinsatz – in Butzheim, einem Ortsteil von Rommerskirchen, herrscht am Donnerstagsabend Ausnahmezustand. Der mutmaßliche Täter ist inzwischen gefasst. So endete der Polizeieinsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra und Frank Kirschstein

Viereinhalb Stunden nach der Tat, die das eigentlich ländlich-beschauliche Butzheim ab 19 Uhr brutal aus der Feierabendruhe gerissen hatte, geht langsam ein Großeinsatz zu Ende, wie ihn der Ort wohl noch nie erlebt hat: Polizisten mit Maschinenpistolen sichern den Tatort in unmittelbarer Nähe der Feuerwache. Die Straße „Am Schützengrund“, wo eine Frau und ein Mann durch Schüsse verletzt wurden, ist von großen Scheinwerfern taghell ausgeleuchtet. Lastwagen stehen versetzt auf der Straße, um ein Durchkommen unmöglich zu machen. Der Verkehr in der Ortsdurchfahrt ist praktisch zum Erliegen gekommen. Die Polizei ist mit Spezialkräften am Tatort.

Am Donnerstag um kurz nach 19 Uhr hatte ein Notruf die Polizei alarmiert. Ein Anrufer gab an, dass auf der Straße „Zum Schützengrund" Schüsse gefallen seien. Sofort rückten Einsatzkräfte der Polizei zum Tatort aus.

Dort trafen die Beamten neben Zeugen auch auf zwei verletzte Menschen, eine Frau und einen offenbar ebenfalls durch Schüsse schwerer verletzten Mann. Beide wurden durch Rettungskräfte versorgt, der angeschossene Mann wenig später mittels Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Polizei startete unmittelbar eine groß angelegte Fahndung nach dem 57-jährigen, namentlich bekannten Tatverdächtigen. Straßensperren wurden errichtet, ein Hubschrauber kreiste über dem Ort. Um 22:18 Uhr dann die Meldung über einen schnellen Fahndungserfolg: Zivilkräften der Polizei war es gelungen, den Flüchtigen in Neuss an der Bergheimer Straße zu stellen. Der Festgenommene befindet sich aktuell im Gewahrsam der Polizei.

Zu den genauen Hintergründen der Tat machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Anwohner wurden gebeten, den abgesperrten Tatortbereich großräumig zu meiden, um die Spurensuche und -sicherung nicht zu gefährden. Mitarbeiter der kriminaltechnischen Untersuchungsstelle (KTU) markierten Spuren auf der Straße. Ein Teil der schwer bewaffneten Spezialkräfte der Polizei konnte gegen 23 Uhr abrücken. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich einzelne Polizisten auch in den umliegenden Häusern und befragte Bewohner. Die Feuerwehr, die nahe des Tatorts ihre Wache unterhält, war zunächst weiter unterstützend im Einsatz.

Der Tat ging nach derzeitigen Erkenntnissen ein Streit voraus. Der Tatort „Am Schützengrund“ gehört zu einem noch vergleichsweise neuen Wohngebiet, vorwiegend mit schmucken Einfamilienhäusern. Passanten und Anwohner zeigten sich angesichts der Tat erschüttert: „Man denkt immer, dass solche Ereignisse weit weg sind – und dann passiert so etwas plötzlich hier.“ Zu den genauen Hintergründen ermittelt nun eine eigens eingerichtete Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf.

Kurz nachdem die Schüsse gefallen waren, eilten fünf Ersthelfer der Feuerwehr Butzheim zum Tatort. Sie hatten am Donnerstagabend einen Lehrgang im benachbarten Gerätehaus und waren entsprechend schnell zur Stelle. Das bestätigte Einsatzleiter Daniel Krey. „Wir bieten den Ersthelfern eine Betreuung durch Seelsorger an.“ Für die Polizei hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Tatort komplett ausgeleuchtet – alarmiert worden war der Löschzug Rommerskirchen, auch um ein Verkehrschaos in Butzheim zu verhindern.