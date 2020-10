Gemeinderat Rommerskirchen : Zwei politische Urgesteine treten ab

Rommerskirchen Hildegard Haas (SPD) und Josef Kirberg (Bündnis 90/ Die Grünen) traten bei der Kommunalwahl nicht mehr für den Gemeinderat an. Beide waren Jahrzehnte in der Kommunalpolitik tätig.

Viele Jahrzehnte engagierten sie sich in der Kommunalpolitik, doch jetzt ist Schluss: Mit Hildegard Haas (SPD) und Josef „Jupp“ Kirberg (Bündnis 90/Die Grünen) verlassen zwei wahre Urgesteine die politische Bühne in Rommerskirchen.

Mitglied in der SPD war Hildegard Hass seit 1976. Die heute 70-Jährige wurde 1984 zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt. „Dort war ich mit Unterbrechungen Mitglied, wegen meiner Berufstätigkeit als Krankenschwester, da hatte ich Schicht- und Bereitschaftsdienst“, erzählt sie. Von 2004 bis 2009 war Haas als Kreistagsmitglied tätig, danach wieder im Gemeinderat. Schon vor zwei Jahren habe sie sich entschieden, bei der Kommunalwahl in diesem Jahr nicht mehr anzutreten. Sie findet: „Jetzt sollen mal Jüngere ran.“