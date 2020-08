Freizeit in Rommerskirchen : Zwangspause des Kulturcafés geht weiter

Freizeit in Rommerskirchen

Rommerskirchen Seit März konnte wegen der Corona-Pandemie keine Vorstellung am Grünweg mehr stattfinden. Auch im September bleiben die Türen geschlossen. Justus Krux kommt nicht.

Die vage Hoffnung der Rommerskirchener Kleinkunstfreunde, dass das Kulturcafé am Grünweg nach den Sommerferien wieder seine Pforten öffnen und die seit März unterbrochene Spielzeit fortsetzen würde, hat sich nicht erfüllt. Am Mittwoch teilte Walter Grubert vom Organisationsteam die Absage der nächsten Veranstaltung mit. Der für den 11. September vorgesehene Auftritt von Justus Krux, der sein Programm „Kommste noch auf nen Kaffee mit hoch…? – Aus dem Leben eines Anwalts" präsentieren wollte, findet dann Corona-bedingt nicht statt. Immerhin: Grubert kündigte an, mit Krux für das Jahr 2022 einen neuen Termin zu vereinbaren.