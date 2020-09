Gesundheitliche Versorgung in Rommerskirchen : Zuzug von Kinderarzt-Praxis ist fast sicher

Rommerskirchen Die Medizinerin könnte nach Fertigstellung der Mobilstation am Bahnhof in Rommreskirchen dort Räume beziehen. Für viele Eltern würde das kürzere Wege bedeuten.

Wenn es klappt, soll die Medizinerin Räume in der Mobilstation am Bahnhof beziehen, für deren Bau in der vergangenen Woche der erste Spatenstich erfolgt war und die voraussichtlich in anderthalb Jahren fertiggestellt sein wird. 2017 hatte der Rat noch mehrheitlich einen Antrag der FDP abgelehnt, die eine Überprüfung der fachärztlichen Versorgung in der Gemeinde beantragt hatte, insbesondere in der Kinder- und Jugendheilkunde. Damals hatte die Verwaltung keine echten Chancen für eine Ansiedlung gesehen, weil eben nur die Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Niederlassung von Medizinern regeln könne. Das gilt weiterhin, doch die Konstellation ist durch die erklärte Bereitschaft einer Ärztin, in die Gemeinde zu ziehen, jetzt aus Sicht der Verwaltung günstiger.