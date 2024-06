Strukturwandel in Rommerskirchen Zukunftsstandort am Kraftwerk Neurath

„Das macht unsere Region zukunftsfest“, sagt Mertens. Die Starterfläche ist ein Teilbereich des Kraftparks Neurath, zu dem auch weitere Flächen auf dem Gebiet der Stadt Grevenbroich gehören. Daher arbeiteten die Gemeinde Rommerskirchen und die Stadt Grevenbroich gemeinsam mit den weiteren Akteuren Hand in Hand an der Umsetzung eines modern und innovativen Konzeptes für das gesamte Areal des Kraftwerkstandortes Neurath. Noch in dieser Woche, so heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde, hat sich Bürgermeister Mertens dazu mit seinem Amtskollegen Klaus Krützen (SPD) aus Grevenbroich in einem persönlichen Gespräch ausgetauscht.