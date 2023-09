Ortsteilgespräche Rommerskirchen Zu wenige Parkplätze in Oekoven, Deelen und Ueckinghoven

So idyllisch die drei Ortschaften auch erscheinen mögen, restlos zufrieden sind viele Bürgerinnen und Bürger dennoch nicht. Dies konnten insbesondere Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert und Jörn Hörchens, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts, bestätigen, bei denen - in eindeutiger Häufigkeit - Klagen über die Parksituation in den Ortschaften laut wurden, was insbesondere für den Dorfanger, die Franken- wie die Römerstraße gilt. Die Verwaltung sucht bereits nach Möglichkeiten, mehr Parkräume zu schaffen.