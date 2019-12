Unternehmen in Rommerskirchen : Zellekens nutzt doppeltes Jubiläum für einen karitativen Zweck

Martin Mertens, Heike Hendrich, Ferdinand Zellekens und Anja Hauser (v.l.) trafen sich jetzt im Tafel-Domizil an der Bahnstraße in Eckum. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Ferdinand Zellekens führt seit 1989 ein Lotto- und Schreibwarengeschäft. Seit 15 Jahren gilt dies auch für die ebenso im Center am Park zu findende Postfiliale.

Gleich zwei Jubiläen konnte Ferdinand Zellekens in diesem Jahr feiern. So jährte sich die Übernahme der Postfiliale inklusive der Postbank im Mai 2019 zum 15. Mal. Als er sie 2004 übernahm, war er bereits 15 Jahre lang in Rommerskirchen tätig, so dass Zellekens jetzt auf das 30-jährige Bestehen seines Lotto-und Schreibwarengeschäfts zurückblicken kann, in dem natürlich auch Tabakwaren und Presseprodukte erhältlich sind.

Aus diesem Anlass hatte Ferdinand Zellekens eine Sonderaktion für die Kunden in Betracht gezogen, „aber so etwas machen wir ja ohnehin immer mal wieder“. Statt dessen schien es ihm sinnvoller, in der Vorweihnachtszeit für einen karitativen Zweck zu spenden, so dass sich jetzt die Rommerskirchener Tafel über einen Betrag von 500 Euro freuen konnte. Damit nicht genug: Auch Bürgermeister Martin Mertens war im Tafel-Domizil an der Bahnstraße zu Gast und übergab, wie in der Adventszeit üblich, etliche Packungen Kaffee an die Tafel-Vorsitzende Heike Hendrich und ihre Stellvertreterin Anja Hauser.

1989 übernahm der gebürtige Düsseldorfer das einstige Lotto- und Schreibwarengeschäft Wlotzka. Schon zwei Jahre später wechselte er die Straßenseite, und die Geschäftsräume befanden sich fortan bis 2018 an der Venloer Straße 89. Zunächst als zweites Standbein vorgesehen, eröffnete Zellekens 2006 ein zweites Geschäft im Center am Park (CaP), wohin 2007 auch die Post umzog.

Sein Metier hat er bei der Firma Krings in Düsseldorf erlernt, wo er 1967 eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann antrat. Kontinuierliche Fortbildungen und Workshops sorgten dafür, dass er es in nicht allzu langer Zeit bis zum Filialleiter brachte. „Stillstand ist Rückschritt“ lautet Zellekens’ Devise im beruflichen, aber auch privaten Bereich.

Der 68-Jährige ist begeisterter Fotograf und reist gern – am liebsten dahin, „wo es Sonne und Strand gibt.“ In der SPD engagiert er sich als sachkundiger Bürger in Ratsausschüssen und ansonsten ist er ein großer Musikfan: Zellekens schwört u.a. auf die Rolling Stones, kennt aber auch die „Toten Hosen“ seit deren Anfängen im Ratinger Hof bestens. Als Düsseldorfer hält es Zellekens natürlich mit der Fortuna, und was den Klassenerhalt angeht, ist er überzeugt, dass es auch diesmal klappen wird.