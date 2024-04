Brauchtum in Rommerskirchen Oekoven hat ein neues Kronprinzenpaar

Die Haus’ sind in und mit der Bruderschaft Oekoven und den Dörfern am Köttelbach verwurzelt. Insbesondere Wolfgang Haus hat sich durch seinen unermüdlichen Einsatz um die Bruderschaft und Leidenschaft einen Namen gemacht. Ihre Wahl, das Kronprinzenpaar und zukünftiges Schützenkönigspaar 2024/2025 der Bruderschaft Oekoven zu werden, fällt mit dem 50-jährigen Bestehen des Jägerzuges der Jungschützen – und zukünftigen Königszuges – , bei dem Wolfgang seit vielen Jahren aktiv ist, zusammen. Wolfgang und Gertrud Haus werden ihre Insignien während der Krönungsmesse am 22. Juni in der Kirche St. Briktius erhalten, wonach der König (87. König in ununterbrochener Reihenfolge) als S.M. Wolfgang III. in die Chronik der Bruderschaft eingehen wird.