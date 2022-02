Feuerwehr war stundenlang im Einsatz : Wohnhaus in Vanikum nach Großbrand unbewohnbar

Von mehreren Seiten bekämpfte die Feuerwehr den Brand. Foto: Dieter Staniek

Vanikum Mehr als fünf Stunden war die Feuerwehr am Samstag Abend in Vanikum mit 90 Feuerwehrleuten im Einsatz. Ein Wohnhaus an der Hauptstraße brannte. Menschen wurden nicht verletzt. Unterstützung bei dem Großbrand leistete die Grevenbroicher Feuerwehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Vanikum Die Flammen schlugen bereits aus der Tür und aus der Garage, als die ersten Einsatzkräfte an der Brandstelle an der Hauptstraße eintrafen. Das berichtet Feuerwehrchef Werner Bauer. Für insgesamt rund 90 Feuerwehrleute begann ein mehr als fünfstündiger Brandeinsatz.

Als die um 17.43 Uhr alarmierte Feuerwehr eintraf, war ein Bewohner bereits aus dem Haus heraus, er war unverletzt. Die Einsatzkräfte durchsuchten zur Personenrettung das Gebäude und stellten fest, dass niemand mehr darin war. Laut Polizei sind dort vier Menschen gemeldet. Während sich im ersten Stock des Hauses nach Auskunft der Gemeinde Wohnungen für Monteure befanden, wurde im Erdgeschoss in großem Umfang Kleidung gelagert. Die bot den Flammen reichlich Nahrung.

Insgesamt 90 Feuerwehrleute aus Rommerskirchen und Grevenbroich waren angerückt. Foto: Dieter Staniek

Erst nach mehr als einer Stunde, die Flammen schlugen bereits durch das Dach, konnte die Feuerwehr den Brand in den Griff bekommen. Während der Löscharbeiten kam es in einem Anbau zu einer Rauchgas-Durchzündung, der Gebäudeteil stand sofort komplett in Flammen. „In das Dachgeschoss konnten wir nicht mehr vordringen, weil die Temperatur zu hoch war“, berichtet Feuerwehrchef Bauer. Mit insgesamt neun Strahlrohren wurde das Feuer bekämpft.

Das Dachgeschoss war nur über die Drehleiter aus zu erreichen. Foto: Dieter Staniek

Neben der Feuerwehr Rommerskirchen mit allen vier Einheiten waren Feuerwehrleute aus Grevenbroich im Einsatz, die mit der Drehleiter sowie einem Wechsellader mit dem Abrollbehälter Atemschutz angerückt waren. Auch die Löscheinheit Frimmersdorf-Neurath aus der Nachbarstadt war vor Ort. Erst nach 23 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte von der Hauptstraße wieder abziehen. Den Grundschutz stellte während des Einsatzes der Löschzug in Dormagen-Gohr sicher. Am Sonntag Morgen mussten nochmals Feuerwehrleute für Nachlöscharbeiten anrücken.