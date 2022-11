Sankt Martin in Rommerskirchen : Wo und wann die Martinszüge stattfinden

Kinder in den Kindertagesstätten und Grundschulen haben bunte Laternen gebastelt. Foto: dpa/Thomas Warnack

Rommerskirchen Nun laufen die Kinder der Gemeinde Rommerskirchen mit ihren Laternen durch die Ortschaften. Wo und wann die Umzüge stattfinden - eine Übersicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Martinszüge in der Gemeinde Rommerskirchen starteten am Montag im Katholischen Familienzentrum St. Peter und Dienstag an der Kita „Kleine Strolche“. So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Mittwoch, 9. November

Der Martinszug in Vanikum zieht ab 17.30 Uhr über die Hauptstraße und Kampa- und Rheinbraunsiedlung.

Die Kinder der Kita „Kleine Weltentdecker“ ziehen ab 17.30 Uhr über den Tulpenweg, Fliederweg und Nelkenweg in Butzheim. Im Anschluss gibt es ein Martinsfeuer.

Donnerstag, 10. November

Der Zug der Gillbachschule startet um 17.30 Uhr an der Schule und zieht über den Gorchheimer Weg, die Nelly-Sachs-Straße, Elisabethstraße, Nettesheimer Weg, Albrecht-Dürer-Allee, Rosenweg, Kastanienallee, Gillbachstraße, Käthe-Kollwitz-Straße und Beethovenstraße zur Schule zurück. Dort wird ein Martinsfeuer brennen.

In Oekoven zieht der Martin ab 17.30 Uhr über die Ückinghovener Straße, Frankenstraße, Römerstraße zum Roncalliplatz, wo ein Martinsfeuer brennt.

Die Kinder der Kita „Pusteblume“ ziehen mit ihren Laternen über die Martinusstraße zur Frixheimer Straße. Auch dort wird am Feuer gefeiert.

Freitag, 11. November

In Hoeningen beginnt der Umzug um 17 Uhr. Start ist an der Kastanienschule Richtung Ramrath, dann geht es über die Hellenbergstraße, die Lambertusstraße, die Vikar-Schumacher-Straße, Im Sandpütz wieder zurück.

Der Martinszug in Evinghoven beginnt um 17.30 Uhr und beginnt an der der Widdeshovener Straße (Alte Schule), dann geht es weiter am Lilienweg, Dahlienweg, Broichstraße, Widdeshovener Straße bis zur Kirche.

In Sinsteden zieht der Martin um 18 Uhr ab der Maternusstraße/Ecke Bolzplatz über den Monschauer Weg, Mohnweg, Sinstedener Weg, Maternusstraße, Alte Dorfstraße, Grevenbroicher Straße und Schulstraße. Zum Abschluss gibt es ein Martinsfeuer.

Montag, 14. November

Die Gemeinschaftsgrundschule Frixheim zieht ab 18 Uhr mit dem Martin ab der Schule. Weiter über die Martinusstraße, Sebastianusstraße, Klosterstraße, Johann-Päffgen-Straße, Tulpenweg, Am Kirchweg, An der Nachtigall über die Dorfstraße zurück zur Schule, wo am Feuer gesungen wird.

Mittwoch, 16. November

Um 17 Uhr ziehen die Kinder des Familienzentrums Sonnenhaus über die Eggershover Gasse, Zum Stadion, Uferstraße, Wehrstraße, Kirchstraße, Giller Straße. Ein Martinsfeuer wird es dort auch geben.

(mvs)