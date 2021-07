Unternehmen in Rommerskirchen : Wirtschaftsförderung der Gemeinde besucht wieder Betriebe

Rommerskirchen Wegen der Pandemie waren die Besuche ausgesetzt. Im persönlichen Gespräch können Probleme und Sorgen nun wieder angesprochen werden. Welche Branchen es aktuell in Rommerskirchen besonders schwer haben.

Oft ist auch Bürgermeister Martin Mertens dabei, so auch jetzt bei den Terminen in der CB-Reiselounge, bei DM und bei Rhineside Consulting. In der CB Reiselounge von Claudia Bölter wurde deutlich, dass neben der Gastronomie die Tourismus- und Reisebranche zu den von der Pandemie am härtesten gebeutelten Branchen zählen. Claudia Bölter hätte das zehnjährige Bestehen ihres Unternehmens am 1. Juni gern unter anderen Bedingungen gefeiert, gleichwohl atmet sie angesichts der inzwischen geltenden Lockerungen des Lockdowns auf, den sie mit ihrem zweiköpfigen Team glücklich überstanden hat. Urlaube und auch Geschäftsreisen sind inzwischen wieder möglich, folglich hofft die Rommerskirchener Unternehmerin auf einen möglichst stetig steigenden Kundenzuspruch. Dies gilt insbesondere für Dienstreisen, deren Zahl zwischenzeitlich fast bis auf Null gesunken war. Christina Stephan zeigte sich beeindruckt von Bölters Engagement und ihrem Durchhaltewillen.