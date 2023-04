Inklusionsunternehmen gestaltet um Rommerskirchen wird ein bisschen grüner

Drei Argumente sprechen laut den Verantwortlichen für den Auftrag der Stadt Rommerskirchen an die „TeamWerk gGmbH“, Grünes gegen Kies an Kastanienallee und Steinbrink auszutauschen: die positive Wirkung auf Natur und Umwelt, ansehnlichere Bereiche entlang der Straßen und soziales Engagement. In den letzten Wochen haben die Mitarbeitenden des Inklusionsunternehmens für Garten- und Landschaftspflege der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss schon vorgearbeitet, um die Fläche bepflanzen zu können. „Wir haben den Kies aus den Baumscheiben entfernt, altes Folienmaterial gelöst und die Bereiche mit Rindenmulch aufgefüllt“, beschreibt Björn Jakobs, Betriebsleiter der „TeamWerk gGmbH“.