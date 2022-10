Soziales in Rommerskirchen : Nicole Musiol fördert das Ehrenamt in der Gemeinde

Rommerskirchen Wer sich freiwillig für die Gemeinschaft in Rommerskirchen einsetzt oder mit dem Gedanken spielt, dies zu tun, findet im Rathaus eine kompetente Ansprechpartnerin.

(ssc) Das Ehrenamt hat in Rommerskirchen einen hohen Stellenwert. Um dem gerecht zu werden und auch, um die Zahl der Ehrenamtler möglichst konstant hoch zu halten, wirbt die Gemeinde nicht nur aktiv um die Freiwilligen, sie hat in Nicole Musiol auch eine feste Ansprechpartnerin für bereits Aktive oder am Ehrenamt Interessierte installiert. Die Kulturamtsleiterin und Gleichstellungsbeauftragte Nicole Musiol, die seit fast 20 Jahren bei der Gemeinde arbeitet, hat für diese Bürger ein offenes Ohr; ihre Anliegen fallen in ihren Aufgabenbereich.

Nicole Musiol kümmert sich um Ehrenamtler. Foto: Gemeinde Rommerskirchen

Und es gibt eine ganze Menge Hilfsangebote, die sie macht. Bei Bedarf betätigt sie sich als Wegweiserin durch den Behördendschungel, sie steht Menschen, die nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit suchen, mit Rat und Tat zur Seite steht – und unterstützt Vereine, wenn es darum geht, Fördergelder zu erhalten oder ein Projekt sponsern zu lassen. Der Kreis ihrer potenziellen „Klienten“ ist groß. Bei gut 14.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind in Rommerskirchen 151 Vereine registriert, eine beachtlich große Zahl. „Wer sich vorstellen kann, im Sport, in Kultur, Politik, Seniorenbetreuung aktiv zu werden und damit eine erfüllende Freizeitbetätigung zu finden und gleichzeitig anderen zu helfen, findet in Rommerskirchen ein reiches Betätigungsfeld“, sagt Musiol.

„Mit ihrem Engagement tragen die Ehrenamtler entscheidend zum Miteinander und zum Zusammenhalt und damit auch zur Lebensqualität in unserer Gemeinde bei“, betont Bürgermeister Martin Mertens.