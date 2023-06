Goldene Hochzeit in Rommerskirchen Willi und Käthe Pesch feiern ihre Liebe

Am 1. Juni 1973 heirateten die beiden standesamtlich und zwei Tage später dann auch kirchlich. „Wir feiern unseren Hochzeitstag immer an dem Tag, an dem wir uns zusammen in der Kirche das Ja-Wort gegeben haben. Das war einer der schönsten Tage in meinem Leben“, erzählt Käthe Pesch. Das Ehepaar bekam zwei gesunde Kinder und hat inzwischen auch schon drei Enkelkinder. „Meine Frau war ursprünglich mal Friseurin, hat aber komplett aufgehört zu arbeiten, als die Kinder kamen. Ich habe lange Jahre bis zu meiner Rente als Schweißer bei Bayer Dormagen gearbeitet. Wir hatten es nicht immer leicht, aber am Ende fehlte es uns an nichts“, erzählt Willi Pesch.