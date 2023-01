Brücke „Am Meisenfußfall“ Rommerskirchen Wirtschaftswegekommission befürwortet Ersatzneubau

Viele Bürger wünschen sich einen Neubau für die marode Brücke über die Bahnlinie „Am Meisenfußfall“ in Rommerskirchen. Rudolf Reimert berichtete im Planungsausschuss am Donnerstag über den Sachstand. „Wir warten auf Fördermöglichkeiten, haben auch schon Anträge gestellt, aber bisher noch nichts gehört“, so Reimert. Das liege auch an der vorausgegangenen Weihnachtspause bei potenziellen Fördergebern.