Naturschutz in Rommerskirchen : Gemeinde will mit Bündnisbeitritt biologische Vielfalt schützen

Die Gemeinde ist in den vergangenen Jahren als Wohnort immer beliebter geworden. Die Nachfrage nach Wohnraum wächst, und daran wird sich vermutlich in der näheren Zukunft auch nichts ändern – zumal Rommerskirchen bei der Infrastruktur in Form der geplanten Mobilstation und der vorgesehenen Einführung des Roki-Liners weiter an Attraktivität gewinnen dürfte. Neubaugebiete stellen jedoch stets einen Eingriff in die Umwelt dar. Die Partei Bündnis 90/Die Grüne hatte in diesem Zusammenhang den Beitritt zum Bündnis „Kommunen für Biologische Vielfalt“ beantragt. Dem ist die Politik auf Empfehlung der Gemeinde inzwischen gefolgt.