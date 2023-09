Innovationen in Rommerskirchen Neubaugebiet „Im Kamp“ spiegelt Zukunft der Energieversorgung

Der Rommerskirchener Ortsteil Widdeshoven mausert sich zu einer Vorzeigegegend für moderne und zeitgemäße Energieversorgung. Und damit will die Gemeinde auch in der kommenden Woche bei der internationalen Immobilienmesse Expo Real vom 4. bis zum 6. Oktober in München punkten. Zu den Projekten, die die Rommerskirchener Delegation um Bürgermeister Martin Mertens dort präsentieren wird, gehört nämlich auch die Neubausiedlung an der Straße „Im Kamp“. Mit der Vermarktung der Grundstücke war 2022 begonnen worden, in dieser Woche hat die Gemeinde den Verkauf von vier weiteren Baugrundstücken gestartet, darunter ein Grundstück für ein freistehendes Einfamilienhaus, ein Grundstück für ein Doppelhaus sowie zwei weitere für Tiny Houses (Minihäuser). Interessenten können sich bis zum 5. November bewerben (siehe dazu www.rommerskirchen.de unter der Rubrik „Bauen/Wohnen/Umwelt“) .