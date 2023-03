CDU Rommerskirchen lädt ein Workshop für Frauen zum Wiedereinstieg in den Beruf

Ein Wiedereinstieg in den Beruf gestaltet sich oft für Frauen nicht leicht, gerade wenn sie vielleicht erst dann wieder einsteigen wollen, wenn die Kinder schon größer sind. „Deshalb finde ich es ganz wichtig, da einmal den Fokus drauf zu legen“, sagt Marie-Louise Tepper, Frauenbeauftragte des CDU-Ortsverbandes in Rommerskirchen. Um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, veranstaltet der Ortsverband in Zusammenarbeit mit der Frauen Union Dormagen am kommenden Samstag, 18. März ab 11 Uhr, einen Workshop unter dem Titel „Ladies Career“ in der Mensa des Sportinternats am Norbert-Gymnasium Knechtsteden.