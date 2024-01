Geschichte in Rommerskirchen Wie ein Nettesheimer Goethe zu seinem Faust inspirierte

Geboren wurde er zwar 1486 im nahen Köln, seine familiären Wurzeln hatte er aber im heutigen Rommerskirchen: der Arzt, Universalgelehrte, Theologe und Philosoph Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim. Vor genau 500 Jahren, im Februar 1524, kam er nach zahlreichen Stationen als Mediziner nach Lyon, wo er Leibarzt von Luise von Savoyen wurde, der Mutter des französischen Königs Franz I. Herzogin Luise war zu dieser Zeit Regentin Frankreichs, während ihr Sohn als Feldherr auf zwei langen Italienfeldzügen war. Agrippa war damals schon ein weit gereister Mann, der in Spanien, den Niederlanden, in England, Frankreich und in der Schweiz tätig war und an den Königshöfen Europas verkehrte.