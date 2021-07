Seminar in Sinsteden : Wie der Wein-Coach das Wissen trainiert

Sinsteden Kennen Sie Ihren Geschmack? Können Sie auch Gründe nennen? Wein-Coach René Hopp sorgt dafür, dass auch das individuelle Weinwissen allgemein zunimmt. Ein Besuch beim Seminar im Sinstedener Kulturzentrum.

„Blindverkostungen“ lautet das Leitmotiv für die im Internet gebuchten Sitzungen, deren Teilnehmerzahl nicht über acht hinausgeht. Weinwissen aufzubauen ist dabei Zweck und Ziel. Die Idee stammt von der Önologin Petra Bernhard und Steffen Hauger, Business Developer bei der Pieroth Deutschland GmbH. Hauptstandort ist das Traditionslokal „Armer Ritter“ mitten in der Kölner Südstadt, dort finden sich die Seminarteilnehmer ein, um in ihre Grundaussage „schmeckt, schmeckt nicht“ Ordnung zu bringen. Resultat ist ein persönliches Profil, an das treffsicherer Weinerwerb anknüpft.

Blutige Laien sind im Kursus in Sinsteden, auch Fortgeschrittene wollen eine Bestätigung einholen. „Jeder soll am Ende mit eigenen Worten sagen können, was er an einem Wein gut findet oder was ihn stört“, sagt Hopp. Mit einem Weiß- und Rotwein für alle geht es los. „Von da an gehen sie in unterschiedliche Himmelsrichtungen“, berichtet der Seminarleiter. Zwischen 18 und 70 Jahre sind die Besucher; und das Verhältnis Männer zu Frauen ist 50 zu 50. „Mit dem Alter wächst die Vorliebe für das Segment ,trocken’“, lautet eine Erfahrung.