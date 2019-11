Rommerskirchen : Wertvolle Madonnenstatue wird restauriert

Rommerskirchen Die Madonnenfigur aus dem 19. Jahrhundert ist die wertvollste Statue in St. Peter.

Bei der Archivierung von Pfarrdokumenten ist Ernst Gruszin, dem Archivar der Gemeinde St. Peter, ein zunächst unscheinbarer Brief aufgefallen, geschrieben von dem Kunsthistoriker Ernst Coester aus Aachen. Eine Kopie des Schreibens ist an den Erzdiözesanbaumeister und Konservator Martin Struck gesendet worden.

Laut Aussage von Kunsthistoriker Coester ist die Muttergottes die wertvollste Figur in St.Peter und besticht durch interessante Farbgebung, die in dem jetzigen Zustand sehr gelitten hat. „Wenn man bedenkt, dass die Figur seit 1950 bis heute in verschiedenen feuchten Kellern und Garagen gelagert wurde, kann der Zustand nur beklagenswert sein. Nun muss es die Aufgabe der Pfarrei St. Peter sein, die Figur zu stabilisieren um dann in mehreren Schritten eine Restaurierung durchzuführen“, sagt Ernst Gruszin.