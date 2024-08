Was hinter Rokiliebe24 steckt Heimliche Hymne für Rommerskirchen

Anita Kynast und Thomas Gulentz sind die Initiatoren der Rokiliebe-Aktion. Aber sie möchten sich nicht in den Mittelpunkt drängen oder persönlich gelobt werden. Ihnen geht es um die Sache, um das Gemeinschaftsgefühl. Beide wohnen in Rommerskirchen und lieben ihre Heimat. Auslöser für die Rokiliebe-Idee war ihre Mitgliedschaft in einer Facebook-Gruppe, in der rund 300 Mitglieder unter anderem schöne Fotos aus Rommerskirchen miteinander teilen. „Es gab schon länger den Wunsch, diese Bilder einmal zusammenzulegen und ein Video daraus zu machen, aber der passende Song hat gefehlt“, sagt Kynast. Daher habe das Projekt lange auf Eis gelegen. Doch dann stoßen Kynast und Gulentz auf eine Künstliche Intelligenz (KI), mit deren Hilfe sie ein lustiges Lied für ihre Nachbarn schreiben. Bald fangen sie an, mit verschiedenen Musikstilen herumzuprobieren.