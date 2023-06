Nahverkehr in Rommerskirchen Zehn weitere Haltestellen werden barrierefrei

Schon seit einigen Jahren wird in den verschiedenen Ausschüssen in der Gemeinde Rommerskirchen über Sicherheit und Barrierefreiheit an den Bushaltestellen in Rommerskirchen diskutiert, etliche Umbaumaßnahmen sind bereits erfolgt. Auch im letzten Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität Ende Mai stand der Umbau zu barrierefreien Haltestellen auf der Tagesordnung.