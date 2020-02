Baumbestand in Rommerskirchen : Eine „Rückkehr“ der Kastanie an die Kastanienallee ist nicht in Sicht

An der Kastanienallee in Eckum gibt es seit 2016 keine einzige Kastanie mehr. Neue Bepflanzungen sind vorerst nicht geplant. Foto: Dieter Staniek

Eckum An der Straße in Eckum gibt es seit 2016 keine einzige Kastanie mehr. Neue Bepflanzungen sind vorerst nicht geplant.

Von Sebastian Meurer

Im Juli 2016 war an der Kastanienallee die letzte (Ross-)Kastanie gefällt worden. Ob und wann der namengebende Baum an Eckums Paradestraße zurückkehren wird, bleibt offen. Eher ernüchternd fiel im Rat die Antwort der Landschaftsarchitektin Petra Ditzen auf eine entsprechende Anfrage des in Eckum wohnenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Heinz Peter Gless aus.

„Die Kastanie ist momentan sehr anfällig für ein Bakterium, das kein Pilz ist, den Baum aber sehr schwächt und ihn für Pilze anfällig macht – gerade wenn die Bäume Stresssituationen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel an der Straße“, sagte sie. „Kastanien eignen sich derzeit nicht als Straßenbäume“, lautet ihr vorläufiges, zeitlich nicht näher eingrenzbares Fazit. Schon 2008 waren Pilze und Schädlinge registriert worden, ehe in den Wintern 2010 und 2011 ein massiver Befall mit dem Sandrüblig einsetzte, dessen Wirken letztlich so verheerend ausfiel, dass 2016 die letzte Kastanie an der Kastanienallee fiel.

Insgesamt sind die Bäume in Rommerskirchen „in einem relativ guten Zustand“, wie die Expertin nach der Begutachtung von mehr als 1000 Bäumen berichtete. Bäume, die auf gemeindeeigenen Grundstücken stehen, müssen nämlich regelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit überprüft werden. In der Gemeinde Rommerskirchen sind das insgesamt 1.500 Bäume, die innerhalb einer Sichtkontrolle zweimal pro Jahr (belaubt und unbelaubt) begutachtet werden.

„Die Bäume im Gemeindegebiet sind in einem sehr gepflegten Zustand“, lobte Ditzen, die vom Bauausschuss mit der Baumkontrolle beauftragt worden war. „Die meisten Maßnahmen müssen wir an den Friedhöfen anwenden, weil vor allem in diesem Bereich alte Bäume mit Totholz stehen.“

Doch auch der Pilzfall mache den Bäumen weiter zu schaffen. „Ist ein Baum von einem Pilz befallen, dann wird das Holz weich und die Bäume kippen irgendwann einfach um“, weiß Petra Ditzen.