Viele Akteure ziehen an einem Strang Weihnachtsmarkt auf der Rommerskirchener Festwiese zieht viele Besucher an

Fröhliches Kindergeschrei kam von der Hüpfburg schräg hinter der Bühne. Die Sportgemeinschaft 37/45 Rommerskirchen-Gilbach verkaufte Kaltgetränke, Waffeln und Fanartikel wie bunte Schals. Indra Krebs zeigte sich mit den Umsätzen zufrieden. Am Stand von „Reha & Beruf in Neuss“ standen Stefan Weser und Torsten Keulertz. Sie boten Bastelarbeiten an. Keulertz absolviert gerade eine Integrationsmaßnahme. Von ihm stammen auch einige der Basteleien. Der Erlös kommt dem Kinderhospiz Balthasar in Olpe zugute.