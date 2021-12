Unterstützung für Oekovener Tierheim : Weihnachtsbaum-Aktion für Tierheimbewohner

Oekoven Futter, Spielzeug, Kratzbaum: Zu Weihnachten sollen auch die Bewohner des Tierheims Oekoven wieder mit kleinen Geschenken überrascht werden. Dazu wurden Weihnachtsbäume mit Wunschkarten in Fressnapf-Filialen aufgestellt.

Die Bewohner des Tierheims werden auch in diesem Jahr wieder mit einer Weihnachts-Aktion unterstützt. Wie auch schon in den Vorjahren, stellen die Fressnapf-Märkte in Grevenbroich, Dormagen und Korschenbroich einen Weihnachtsbaum in ihren Filialen auf. Jeder Kunde, der den Tieren helfen möchte, kann sich dann eine Wunschkarte vom Baum nehmen und für das jeweilige Tier beispielsweise Futter, Spielzeug oder einen Kratzbaum im Tierhandel kaufen.