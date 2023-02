Evangelische Kirche in Eckum Was die neue Digital-Orgel kann

Ein neues Instrument wird in der evangelischen Kirche am Grünweg unter anderem bei Gottesdiensten erklingen. Für die neue Orgel haben sich der Rommerskirchener Shawn Kühn, im Hauptberuf Basilikaorganist im Kloster Knechtsteden, und Renate Schäkel sehr engagiert. Renate Schäkel ist Kantorin an der Kreuzkirche in Dormagen-Nievenheim, arbeitet aber auch als Musiktherapeutin in Köln, Grevenbroich und an ihrem Wohnort Rommerskirchen.