Aktion in Rommerskirchen : Mobilität beginnt mit dem Schulweg

Rommerskrichen Grundschulen und Gemeinde nahmen an der Europäischen Mobilitätswoche teil.

Für die Gemeinde war es eine Premiere. Erstmals nahm sie jetzt an der offiziell am morgigen Sonntag endenden Europäischen Mobilitätswoche teil. Die gibt es bereits seit 2002, wobei die Europäische Kommission Städten und Gemeinde aus ganz Europa die Möglichkeit gibt, die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen.

Mit im Boot waren bei der Premiere die drei Grundschulen ebenso wie die Netzwerker. Insbesondere für die Schulen ging es nach den Worten von Projektleiterin Maria Greene darum, ein vergleichsweise leicht in den Unterricht zu integrierendes Programm zu entwerfen. „Immerhin hat sich erst im Mai entschieden, dass wir dabei sind“, sagt die Mitarbeiterin des Planungsamts der Gemeinde. Angesichts der Sommerferien blieb im zu Ende gegangenen ebenso wie dem seit knapp einem Monat laufenden Schuljahr denn auch nicht allzu viel Zeit für die Vorbereitungen. In diesem Jahr stand die Europäische Mobilitätswoche ganz im Zeichen des Fußverkehrs. Getreu dem Motto des Aufklärers Johann Gottfried Seume, „Es würde alles besser gehen, wenn man mehr ginge“, standen Alternativen zum Autoverkehr im Vordergrund.

Mit der Aktion verbindet die Frixheimer Schulleiterin Christiane Schlangen ebenso wie ihre Rommerskirchener Kollegin Bärbel Zippenfennig von der Gillbachschule die leise Hoffnung, dass manche Eltern vielleicht doch die nicht allein nach Auffassung der Lehrerschaft inzwischen stark übertriebene Praxis überdenken, die Kinder morgens fast bis ins Klassenzimmer zu chauffieren. „Es ist teilweise besorgniserregend, wie viel Verkehr hier morgens herrscht“, sagt Bärbel Zippenfennig. Ortskundige staunen umso mehr, als ein nicht kleiner Teil der Kinder gar nicht so weit von der Schule entfernt wohnt. Immerhin: In Einzelfällen ist es der Schulleiterin zufolge inzwischen wohl gelungen, dass Kinder in geraumer Entfernung von der Schule abgesetzt werden, um mit anderen Mitschülern gemeinsam bis zum Nettesheimer Weg gehen zu können. Offenen Szenenapplaus gab es in der Mehrzweckhalle am gestrigen Freitag für mehrere Kinder aus dem nun wirklich ein gutes Stück entfernten Vanikum, die den Schulweg komplett zu Fuß zurückgelegt hatten.