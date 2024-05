Vorwürfe gegen Martin Mertens (SPD) in Rommerskirchen Erklärung des Bürgermeisters bei Sondersitzung des Gemeinderates angekündigt

Es könnte voll werden am Donnerstagabend im Ratssaal an der Bahnstraße in Rommerskirchen: Die 25. Sitzung des Gemeinderates ist keine wie jede andere. CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und UWG-Ratsfrau Ulrike Sprenger hatten die Sitzung beantragt, um Vorwürfe gegen Bürgermeister Martin Mertens für jedermann öffentlich zu diskutieren. Nach der von der Gemeinde veröffentlichten Tagesordnung sieht es so aus, als würde dies auch so geschehen. Tagesordnungspunkt zwei im öffentlichen Teil der Sitzung ist eine Erklärung des Bürgermeisters, danach folgen die Anträge des von CDU, FDP, Grünen und UWG-Ratsfrau Sprenger zu „Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in der Gemeindeverwaltung“ sowie zu „Lehren aus den Verfehlungen – Organisationsänderungen“. Im nicht öffentlichen Teil geht es dann noch um die Personalsituation in der Verwaltung, speziell in der Wirtschaftsförderung.