Rommerskirchen: Vorträge bei der VHS zu Patientenverfügung und Co.

Patientenverfügung, Elternunterhalt, Erbrecht : VHS-Vorträge sollen bei der Lebensplanung im Alter helfen

Rommerskirchen Die Volkshochschule (VHS) in Rommerskirchen widmet sich im November Themen, bei denen es vorrangig um die Vorsorge fürs Alter geht. Dazu sind drei Vorträge im Ratssaal mit der Referentin Ingeborg Heinze vorgesehen, die in Kooperation mit der Rommerskirchener Gleichstellungsbeauftragten Nicole Musiol angeboten werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Teilnahme kostet jeweils 8 Euro, eine Anmeldung ist stets erforderlich (per Brief an Gemeinde Rommerskirchen, Volkshochschule, Postfach 101160, 41565 Rommerskirchen oder über die Internetadresse www.rommerskirchen.de/start/bildung/vhs).

Am Montag, 5.November (19 bis 20.30 Uhr), erläutert Ingeborg Heinze, was es mit Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht auf sich hat, wie die aktuelle Rechtsprechung dazu ist und welche Personen überhaupt dafür in Frage kommen, jemanden zu vertreten, der nicht mehr selbständig handeln und entscheiden kann.

Im zweiten Vortrag am Dienstag, 13. November, 19 bis 20.30 Uhr, widmet sich die Referentin dem Thema Elternunterhalt. Dabei geht es im Kern darum, wann Kinder für ihre (pflege-)bedürftigen Eltern zahlen müssen. Wann kann die Sozialbehörde Unterhalt fordern? Wo sind die Grenzen der Leistungsfähigkeit bei den Nachkommen? Was ist mit Geschwistern?

Erben und Vererben steht im Mittelpunkt des Vortragsabends am Montag, 26. November, ebenfalls von 19 bis 20.30 Uhr. Heinze wird dann unter Anderem erklären, was passiert, wenn kein Testament vorhanden ist. Weiter wird erläutert, wann an eine Testamentsvollstreckung gedacht werden soll und wann es sinnvoll ist, Vermögen schon zu Lebzeiten zu übertragen. Hinweise soll es außerdem zum besonderen Regelungsbedarf bei Alleinerziehenden geben.

Der Zugang zum Ratssaal in der 2. Etage des Dienstleistungszentrums an der Bahnstraße 51 ist barrierefrei.

(ssc)