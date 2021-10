Brauchtum in Rommerskirchen : Chef Jürgen Lorenz verlässt KG „Rut-Wieß“ zur Jubiläumssession

Brauchtum in Rommerskirchen

Rommerskirchen Der langjährige Vorsitzende zieht an den Bodensee. Sein Nachfolger ist Jens Friedrich. Prunksitzung und Sessionseröffnung sind am 13. November.

Nach den Entbehrungen aufgrund der Corona-Pandemie wollen die Jecken der KG „Rut-Wieß“ Rommerskirchen endlich wieder voll durchstarten. Zumal ein Schnapszahl-Jubiläum ansteht: Denn die KG wird im kommenden Jahr 66 Jahre alt und will dies in den Mittelpunkt der Session 2021/22 stellen.

Begonnen werden soll das Jubiläum mit einer Prunksitzung samt Sessionseröffnung unter dem Motto „Jeck und Traditionell“ am 13. November. Die KG komme mit dieser Veranstaltung einem Wunsch vieler Sitzungsbesucher nach, teilte Matthias Schlömer, 2. Vorsitzender der KG, mit. Die Sitzung läuft ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle der Gillbachschule am Nettesheimer Weg unter den Bedingungen der 2-G-Regelung. Da vor Beginn die Kontrollen dafür stattfinden müssen, beginnt der Einlass bereits um 16.30 Uhr. „Alle Besucher bitten wir, etwas mehr Zeit dafür einzurechnen“, informiert Schlömer. Das Programm soll pünktlich um 19 Uhr losgehen – mit diversen Größen aus dem Kölner Karneval. Verabschiedet wird das bisherige Kinderprinzenpaar Henry I. (Kocks) und Anastasia I. (Possegga); proklamiert wird das Prinzenpaar der neuen Session als Prinz Philipp I. (Jakcubzak) und Prinzessin Amelie I. (Bulang).Karten gibt es unter www.rut-wiess-webshop.de