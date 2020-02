Sommerprogramm in Rommerskirchen : Frixheimer Sommer mit den „Allstars“

Frixheim Vom 4. Juli bis 8. August gibt es in den Sommerferien wieder sechs Konzerte an der Kreuzkirche.

2011 anlässlich des damals gefeierten 50-Jahr-Jubiläums der ersten eigenständigen evangelischen Gemeinde in Rommerskirchen erstmals im Angebot, hat sich der „Frixheimer Sommer“ längst zu einem Selbstläufer entwickelt. Inzwischen laufen die Vorbereitungen für die mittlerweile zehnte Saison des populären Programms, das stets in den Sommerferien stattfindet.

Einzige Ausnahme sind die Gruppen „Dance on“ and „Only Two“, die mit Rock- und Pop-Coversound am 11. Juli in Frixheim gastieren. Eröffnet wird der Frixheimer Sommer 2020 am 4. Juli, dem ersten Samstag in den Sommerferien, durch dessen „Hausband“: Thomas Spitzer als Sänger und Bassist, Leadsänger Tom Juschka, Gitarrist und Sänger Detlef Hendrich sowie Drummer Dirk Martensen und Keyboarder Dirk Hackenbroich haben sich als „ButzRock“ dem Deutsch-Rock verschrieben und gehören seit Jahren zum festen Programm des Frixheimer Sommers. Gesetzt ist auch die Band „Tune up“, die 2011 den Frixheimer Sommer eröffnete und am 1. August zum neunten Mal mit von der Partie sein wird.