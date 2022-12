Außergewöhnliche Ereignisse Gemeinde will auf Stromausfälle vorbereitet sein

Für die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss hatte die Rommerskirchener Gemeindeverwaltung im November ein Informationspapier vorgelegt, in dem es um Vorkehrungen bei einem größeren Stromausfall ging. Der ist zum Glück bisher nicht eingetreten, doch Bewohner in Hoeningen bekamen am Mittwochabend einen Eindruck davon, wie unkomfortabel es bereits ist, wenn der Strom nur in einem Rommerskirchener Ortsteil ausfällt. Die Netzwerkprobleme erstreckten sich über einen Bereich an der Kreisstraße 27. Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine sind Schwierigkeiten mit der Energieversorgung indes grundsätzlich wahrscheinlicher geworden. Deshalb wappnen sich die meisten Städte und Gemeinden für einen solchen Notfall – auch Rommerskirchen.