Personalausfälle Rommerskirchen hart getroffen von Krankheitswelle

Rommerskirchen · Im Rathaus, in den Schulen und in den Kindertagesstätten musste in den vergangenen Wochen improvisiert werden. Nicht erkrankte Beschäftigte traten zum Teil ihren Urlaub nicht an.

22.12.2022, 04:50 Uhr

Auch im Rommerskirchener Rathaus gab es erhebliche Personalengpässe. Foto: Linda Hammer/Hammer, Linda (lh)

Auch Rommerskirchen ist von der bundesweiten Krankheitswelle nicht verschont geblieben. Doch jetzt sieht es so aus, als sei das Schlimmste überstanden. „Anfang Dezember hatte die Verwaltung einen sehr hohen Krankenstand zu verzeichnen. Momentan hat sich dieser wieder relativiert“, teilt Gemeindesprecherin Ilka Rasch auf Anfrage unserer Redaktion am Mittwoch mit. Insgesamt seien laut dem Personalamt bisher circa 13 Prozent der Arbeitstage aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen krankheitsbedingt verpasst worden. Schulen und Kindertagesstätten hätten daran den höchsten Anteil. Auffällig dabei sei die steigende Anzahl der Tage, die verpasst wurden, weil das eigene Kind krank gewesen sei. Aufgefangen wurde der personelle Engpass in den Kitas laut Gemeinde zum Teil durch eine Notbetreuung der Jungen und Mädchen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht ausfielen, mussten erhöhten Einsatz zeigen beziehungsweise konnten gegebenenfalls ihren Urlaub nicht wie geplant antreten. Etwas Zeit zum Auskurieren und Erholen bieten die anstehenden Weihnachtsferien und die Pause im Rathaus. Die Verwaltungszentrale bleibt bis einschließlich 1. Januar 2023 geschlossen. Ab dem 2. Januar gelten im Rathaus dann wieder die gewohnten Öffnungszeiten.

(ssc)