Bildung in Rommerskirchen : Volkshochschule muss verschiedene Kurse verschieben

Rommerskirchen Das Coronavirus beeinträchtigt den Start ins neue Semester. Das hatten die Planer bei der Vorstellung des Programms bereits befürchtet.

Der gute Wille war da. Doch so ganz trauten die Verantwortlichen bei der Volkshochschule (VHS) dem Braten aufgrund des Coronavirus wohl selbst nicht. Jedenfalls hatten sie unlängst bei der Vorstellung des Programms für das neue Semester in Rommerskirchen schon darauf hingewiesen, dass Änderungen möglich seien – zum Beispiel in der Form, dass Kurstermine sich verschieben können und das Semester gegebenenfalls verlängert werden müsse. Genau dies wird jetzt Realität.

Dies gilt etwa für die Yoga-Kurse von Mareike Brieger, die erst am 30. April in der Deelener Turnhalle starten, jeweils freitags von 18 bis 19.15 Uhr (Anfänger) bzw. 19.30 bis 20.45 Uhr (Fortgeschrittene) stattfinden und bis 25. Juni laufen (die Gebühr für jeweils zwölf Unterrichtsstunden beträgt 31,50 Euro). Neu im Angebot ist ein weiterer Yoga-Kursus für Anfänger, der ab Freitag, 26. Februar, im Online-Livestream angeboten wird und jeweils freitags bis 23. April stattfinden soll. Der Kleingruppenkursus (sechs bis neun Teilnehmer) wendet sich an alle Neu- und Wiedereinsteiger, die ihre Basis aufbauen und stärken wollen. Die Gebühr für zwölf Unterrichtsstunden beträgt 52,50 Euro. Anmeldungen müssen bis 18. Februar erfolgen. Um am Kursus teilnehmen zu können, sind ein Laptop, Tablet oder Smartphone mit einer stabilen Internetverbindung, Mikrophon, Kamera nötig. Die Anmeldung bei der VHS erfolgt über die E-Mail-Adresse. Sollte die Mindestteilnehmerzahl erreicht werden, erhalten die Mitwirkenden ihre Einladung für Zoom, die Meeting ID und ein Passwort. Für eine optimale Teilnahme sollte vorab der Zoom-Client für Meetings installiert werden (https://zoom.us/download).