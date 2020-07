Jubiläum in Rommerskirchen : Virtuell durch Eckum wandern

Jubiläum in Rommerskirchen

Zum Jubiläumsjahr ist ein Buch erschienen, in dem die Eckumer Geschichte auf fast 300 Seiten präsentiert wird. Foto: Festausschuss

In den Kreis der Firmen, Geschäfte, Einrichtungen und Arbeitnehmer, die besonders von den Einschränkungen durch das Corona-Virus betzroffen sind, gruppiert sich in Rommerskirchen auch der Festausschuss ein, der das Jubiläum „825 Jahre Eckum“ und die dazugehörigen Feierlichkeiten organisieren wollte. Doch die Verantwortlichen stecken den Kopf trotz der misslichen Situation nicht in den Sand. Im Gegenteil: Sie bringen ihre Kreativität ein. Aktuelles Beispiel sind die virtuellen Wanderungen durch Eckum, die online angeboten werden. Sechs Videos, die über die Internetseite des Bürgerschützenvereins Eckum sowie über einen entsprechenden Youtube-Kanal („825 Jahre Eckum“) abgerufen werden können, erzählen von der Geschichte des Ortes.