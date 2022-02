Mann schlug auch in Rommerskirchen zu : Viereinhalb Jahre Haft für Automatensprenger

Symbolfoto Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rommerskirchen/Koblenz Einer der Täter, die im März 2021 an der versuchten Sprengung eines Geldautomaten an der Venloer Straße in Rommerskirchen beteiligt gewesen sein sollen, ist jetzt vom Landgericht in Koblenz zusammen mit zwei weiteren Automatensprengern verurteilt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Überzeugung des Gerichts hatte das Trio im April 2021 in Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Geldautomaten aufgehebelt, ein Gasgemisch eingeleitet und zur Explosion gebracht. Der Sachschaden betrug rund 130.000 Euro. Mit etwa 140.000 Euro Beute waren die Täter geflüchtet. Die drei Männer erhielten Haftstrafen in Höhe von sechs, viereinhalb und vier Jahren.

An einer anderen Tat einen Monat zuvor in Rommerskirchen war laut einer Gerichtssprecherin auch der jetzt zu viereinhalb Jahren Haft Verurteilte beteiligt, wahrscheinlich mit zwei weiteren bislang unbekannten Kriminellen. Damals war es wegen einer speziellen Schutzvorrichtung nur zu einer Verpuffung gekommen.

Zuletzt waren im Rhein-Kreis immer wieder Geldautomaten gesprengt worden, es gab in diesem Jahr bereits sieben Fälle, einen davon in Rommerskirchen.

(ssc)