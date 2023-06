Feuerwehreinsatz in Rommerskirchen Vier Verletzte bei Terrassenbrand in Anstel

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehrkräfte in Rommerskirchen: Sie mussten eine Terrassenüberdachung löschen. Die Folgen des Brandes am späten Dienstagnachmittag an der Wasserbiurgstraße in Anstel waren dabei erheblich: Es gab vier Verletzte. Zwei der von der eilends alarmierten und ausgerückten Feuerwehr Geretteten wurden ambulant behandelt, ein Opfer musste ins Krankenhaus nach Dormagen gebracht werden und ein weiteres sogar ins Zentrum für Schwerbrandverletzte des Klinikums Duisburg, wie Rommerskirchens Gemeindesprecher Sebastian Meurer am Donnerstagmittag berichtete. Warum das Feuer an der Wasserburgstraße ausbrach, ist bislang noch nicht geklärt.