Bildung in Rommerskirchen : Viel Kunst und Sport bei der VHS

Rommerskirchen Die Förderung von Kreativität und Gesundheit gehört zu de Schwerpunkten im neuen Halbjahresprogramm. Schriftliche Anmeldung zu den Kursen ist unerlässlich.

Die Volkshochschule startet in das zweite Halbjahr – und bietet auch in Rommerskirchen eine Reihe von Veranstaltungen an. Die Gemeinde weist auf eine Besonderheit hin: Die beliebten Vorträge von Ingeborg Heinze zu Rechts- und Erbangelegenheiten werden künftig ausschließlich online laufen. Das Programm der Volkshochschule ist im Rommerskirchener Rathaus an der Bahnstraße erhältlich, aber auch auf der Internetseite der Gemeinde aufrufbar.

Ingeborg Heinzes Vorträge laufen nur noch online. Foto: Endermann, Andreas (end)

Im Angebot sind diesmal vier neue Kurse im Bereich Kreative Vielfalt und Gesundheit. An Anfänger und Fortgeschrittene wendet sich der am 6. September im OGS-Raum der Gillbachschule startende Zeichenkursus mit Maja Wojdyla, der insgesamt vier Mal, jeweils dienstags von 17 bis 18.30 Uhr, stattfindet und den Weg von der einfachen Linie bis zur Zeichnung mit räumlicher Tiefe aufzeigen wird. Von 18.45 bis 20.15 wird Maja Wojdyla dann, gleichfalls an vier Dienstagen ab 6. September, in die Grundzüge der Malerei einführen. Eine kreative Meditationsreise durch Filzlandschaften verspicht der Kursus mit der Kunsttherapeutin Birgit Krahforst: Ab 7. September geht es jeweils mittwochs von 18.45 bis 21 Uhr darum, „nützliche und natürlich schöne Dinge in Trockenfilz-Technik selbst herzustellen“. Ort des Geschehens wird auch hier der OGS-Raum der Gillbachschule sein.

Bei einem drei Mal montags stattfindenden und am 5. September ebenfalls im OGS-Raum der Gillbachschule startenden Kleingruppenkursus (fünf bis neun Personen). vermittelt Diana Hansen jeweils von 18 bis 19.30 Uhr praktische Tipps rund um das Thema „Sitzen am Schreibtisch“. Am 1. September beginnt in der Turnhalle an der Giller Straße der Kursus „Rundum fit“, bei dem Sonja Loibl zwölf Mal jeweils donnerstags von 20.15 bis 21.45 Uhr ein vielseitiges Ganzkörpertraining anbietet. Christel Zaretzke leitet den Qi-Gong-Kurs, dessen Übungen geistige Konzentration und entspannte Atmung verbinden. Start ist am 27. August in der Frixheimer Turnhalle. Der Kursus findet elf Mal samstags zwischen 17.30 und 19 Uhr statt. Ein Dauerbrenner bei der VHS ist das Yoga-Angebot für Anfänger und Fortgeschrittene: Marisa Ibanez-Wagner wird ihn ab 2. September jeweils freitags neun Mal von 17.30 bis 19 Uhr im Musikraum der Gillbachschule leiten.

Die während der Coronapandemie insbesondere via Internet verstärkte Zusammenarbeit mit der Stadt Dormagen bleibt durch zahlreiche Live-Streamangebote erhalten. Die sich seit gut 20 Jahren regen Zuspruchs erfreuenden Infoabende von Rechtsanwältin Ingeborg Heinze zu Fragen des Erbrechts oder solchen, die sich bei einem plötzlich eintretenden Pflegefall ergeben, werden künftig nicht mehr in Präsenz im Ratssaal der Gemeinde, sondern ausschließlich online stattfinden, und zwar im Herbst am 8. und am 22. November jeweils von 19.30 bis 21 Uhr.

Wichtig: Für alle Veranstaltungen der VHS ist eine vorherige schriftliche Anmeldung nötig. Anmeldungen können brieflich, telefonisch und persönlich im Familienbüro an der Bahnstraße 51 oder online erfolgen. Brief: - Volkshochschule, Postfach 10 11 60, 41565 Rommerskirchen; Telefon: 02183/800-81; Fax: 02183//800-77; online: www.rommerskirchen.de/lebenin rommerskirchen/bildung/vhs oder www.vhsdormagen.de

(ssc)