Kursangebot in Rommerskirchen : VHS startet ins neue Semester

Rommerskirchen Das Angebot neben Online-Kursen umfasst auch viele Präsenzkurse. Die Resonanz war im letzten Jahr rückläufig. Was die Teilnehmer bis zum Sommer erwartet.

Seit Montag hat an der Volkshochschule in Rommerskirchen ein neues Halbjahr begonnen. Leiterin Elfi Wirtz-Dürlich hofft, dass sich nun wieder mehr Bürgerinnen und Bürger trauen, für Präsenzkurse anzumelden. „Es gibt sehr schöne Angebote, die alle unter den geltenden Corona-Bestimmungen abgehalten werden dürfen“, erzählt sie. „Viele Menschen sind aber vorsichtig, weshalb im letzten Semester einige Angebote nicht zustande kamen. Das ist natürlich schade“, meint sie.

Gerade im Bereich Gesundheit habe man gute Möglichkeiten, einen Platz in Kursen zu bekommen, die sonst schnell ausgebucht seien. „Yoga ist sehr beliebt, da sind sonst oft alle Plätze vergeben, weil viele Teilnehmer schon über einen langen Zeitraum dabei sind und Folgekurse buchen“, erklärt sie. „Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, einen Platz in einem Kurs zu ergattern.“ Sehr beliebt sei auch der Kurs zum Heilfasten, der traditionell ab Aschermittwoch beginnt. Auch bei „Rundum fit“ und „Qi Gong“ hoffe man auf gute Resonanz.

Aufgrund der Pandemie erfreuen sich online-Kurse immer größerer Beliebtheit. Die Kurse werden in Zusammenarbeit mit der VHS in Dormagen durchgeführt. Das Angebot ist vielfältig und reicht über Themen aus Gesellschaft und Politik bis zu Ökonomie, Recht und Finanzen, Psychologie und Kunst. Auch diverse Sprachkurse werden angeboten. So kann man beispielsweise spanisch, italienisch oder auch türkisch in einem Online-Kurs lernen.

Was in Präsenz stattfindet, sind die Vorträge von Ingeborg Heinze, die im Rathaus der Gemeinde stattfinden und immer gut besucht sind. Im April finden einige Vorträge zum Thema Vorsorge statt: Über „Vollmachten und Verfügungen“ oder „Erben und Vererben“ kann man sich informieren. Auch, wie man Vorsorge treffen kann, falls man plötzlich ein Pflegefall wird, erklärt Ingeborg Heinze an einem Termin. „Die Vorträge sind stets sehr informativ, sehr gut strukturiert und stoßen auf große Resonanz“, erzählt Elfi Wirtz-Dürlich. Sie hofft, dass sich die Lage in den nächsten Monaten entspannt und wieder mehr Menschen sich trauen, Kurse in Präsenz zu buchen. Das vollständige Programm ist unter www.rommerskirchen.de einsehbar. Dort kann auch das Anmeldeformular heruntergeladen werden.