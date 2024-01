Programm der VHS in Rommerskirchen Buntes Angebot von Fitness bis zum Online-Vortrag

Am 29. Januar startet die VHS offiziell ins Frühjahrsprogramm, in Rommerskirchen geht es am 15. Februar mit dem von Sonja Loibl geleiteten Fitness-Training „Rundum Fit“ in der Turnhalle an der Giller Straße/Venloer Straße los. Geboten wird an 15 Abenden jeweils donnerstags von 20.15 bis 21.45 Uhr ein Ganzkörpertraining, das für jedes Trainingslevel geeignet ist. Sportkleidung und Hallenturnschuhe sollten ebenso wie eine Matte mitgebracht werden. Die Gebühr für insgesamt 30 Unterrichtsstunden beträgt 81 Euro.