Bildung in Rommerskirchen Warum an der VHS Online-Termine auf dem Vormarsch sind

So hält beispielsweise Peter Longerich, Sprecher des ersten unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus des Deutschen Bundestags, am Montag, 16. September, im Livestream einen Vortrag über Antisemitismus in der deutschen Geschichte. Am Donnerstag, 11. November erklärt Philosoph Marcus Willaschek im Livestream Kants Revolution des Denkens. Er gilt als international führender Kant-Experte und ist Professor für Philosophie in Frankfurt am Main.