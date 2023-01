Bildung in Rommerskirchen VHS lädt sogar zum Picknick ein

Spitzenreiter bei der Nachfrage ist der Kursus „Heilfasten in Theorie und Praxis“, den Ulrike Sprenger seit mehr als 30 Jahren anbietet. Er läuft diesmal in der Kita Sonnenhaus (Giller Straße 2a), jeweils von 19 bis 20.30 Uhr am 22. und 27. Februar sowie am 1. und 6. März. Die Teilnahmegebühr beträgt 43,20 Euro. Ein Dauerbrenner ist zudem der inzwischen von Marisa Ibanez-Wagner geleitete Yoga-Kursus, der am 17. März in der Gillbachschule (Nettesheimer Weg) startet und neun Mal jeweils freitags von 17.30 bis 19 Uhr stattfindet. Die Gebühr beträgt 48,60 Euro. „Rundum fit“ mit Heil- und Tanzpädagogin Sonja Loibl bietet ein vielseitiges Ganzkörpertraining. Ort ist die Turnhalle an der Giller Straße. Der Kursus findet zwölf Mal jeweils donnerstags von 20.15 bis 21.45 Uhr statt und startet am 9. Februar. Gebühr: 64,80 Euro. Der Qi-Gong-Kursus mit Christel Zaretzke ab 25. Februar in der Frixheimer Turnhalle findet insgesamt elf Mal jeweils samstags von 17.30 bis 19 Uhr statt. Teilnehmen können maximal neun Personen. Die Gebühr beträgt 99 Euro.