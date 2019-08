Volkshochschule Rommerskirchen : VHS ab Januar wieder mit Französisch-Sprachkurs

Rommerskirchen Aktuell ist das Programm stark geschrumpft. Das habe verschiedene Gründe, erklärt VHS-Leiter Elmar Gasten im Interview.

Gasten Für diese Angebote finden sich schon seit längerem nicht mehr genügend Interessenten. Das hat sicher auch damit zu tun, dass heute nahezu jeder Englisch in der Schule lernt. Es ist auch eine Generationsfrage: Die Englisch-Kurse wurden in der Regel von heute eher älteren Leuten belegt, die in der Schule keinen Englischunterricht hatten. Potenzielle VHS-Besucher gesetzteren Alters können inzwischen auch beim Netzwerk 55 plus Englisch lernen, was zu einem weiteren Sinken der Nachfrage bei der VHS geführt haben mag.