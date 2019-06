Polizeieinsatz in Rommerskirchen : Verwirrter prügelt auf Autos ein und klettert auf Strommast

Für erhebliche Aufregung und einen Polizeieinsatz hat in der Nacht zu Montag ein 34 Jahre alter Mann im Rommerskirchener Ortsteil Widdeshoven gesorgt. Der Mann war halbnackt herumgelaufen und hatte nach Beobachtung von Zeugen heftig randaliert.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten in der Nacht gegen 23 Uhr gleich mehrere Verkehrsteilnehmer die Beamten um Hilfe gebeten. Der Mann hatte ihre Autos offenbar mutwillig mit Stöcken beschädigt. Er war dafür jeweils unvermittelt auf die Kreisstraße 27 getreten und hatte dann gegen die Fahrzeuge geschlagen. Im Zuge der Fahndung stellten Polizisten den scheinbar Verwirrten in der Nähe der Landstraße 69, nachdem er versucht hatte, sich dem Zugriff der Ordnungshüter zu entziehen und in ein Feld zu flüchten.