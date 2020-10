Vorsorge in Rommerskirchen : Gemeinde verteilt Corona-Brief an alle Haushalte

Gemeinde verteilt Corona-Brief an alle Haushalte

Vorsorge in Rommerskirchen

Rommerskirchen Das zweiseitige Schreiben gibt eine Übersicht über die seit 1. Oktober – vorbehaltlich weiterer Änderungen – geltenden Regeln zur Eindämmung der Pandemie.

Im Rommerskirchener Rathaus gibt man sich große Mühe, der Ausbreitung des Corona-Virus entgegen zu wirken – auch durch umfangreiche Information der Bürger. Die Gemeinde verteilt nun eine zweiseitige Übersicht, auf der die seit dem 1. Oktober geltenden neuen Corona-Regeln in übersichtlicher Form dargestellt sind. Geplant ist, dass die Informationen bis Samstag flächendeckend, also bei allen Haushalten in Rommerskirchen, eingetroffen sind.