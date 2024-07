Versengold-Konzert in Rommerskirchen Festplatz musste geräumt werden

Versengold“ spielt, ist der Festplatz voll. Rund 1800 Besucher waren gekommen, um die bekannte Band am Samstagnachmittag auf der Bühne zu sehen. Doch bevor es um kurz nach sieben so weit war, gab es noch zwei weitere Live Acts auf der Open Air Bühne: „Guns ´n Poses“, die angesagte Guns ´n Roses Tribute Band direkt aus Rommerskirchen, und "Gottfried", eine Deutschrockband aus Leverkusen. Beiden Vorbands gelang es von Beginn an, das Publikum in ihren Bann zu ziehen und den Festplatz zu rocken. Von ganz jung bis ganz alt tanzten und grölten die Besucher zu den Beats der Bands. Neben der grandiosen Musik auf der Bühne hatte der Veranstalter Andreas Schiffer auch für eine gute Mischung diverser Food - und Getränketrucks vor Ort gesorgt. „Aus nicht vorher absehbaren Gründen habe ich am Ende mit meinem gesamten Team das Konzert hier alleine organisiert. Geplant war es eigentlich anders“, so der Veranstalter.